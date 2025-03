Campionato Primavera 1, al via la sperimentazione della modifica della Regola 12 del gioco del calcio

A partire dalla giornata 29 del Campionato Primavera 1, con il primo match, Torino-Sassuolo, in programma oggi alle ore 16.00, prenderà il via la sperimentazione della modifica della Regola 12 del gioco del calcio, a seguito delle decisioni prese dall`IFAB nell`Annual General Meeting che si è tenuto lo scorso 1 marzo.

Nello specifico, la nuova regola prevede che: "se un portiere terrà il pallone per troppo tempo (più di 8 secondi), l’arbitro dovrà assegnare un calcio d’angolo alla squadra avversaria come punizione dell’infrazione".

Questa la procedura:

- L'arbitro inizierà a contare gli otto secondi quando il portiere avrà il pieno controllo della palla con le mani.

- L'arbitro utilizzerà una mano alzata per indicare chiaramente il conto alla rovescia da cinque secondi a zero (come previsto dal conteggio di quattro secondi nel futsal e nel beach soccer).

- Il calcio d'angolo risultante da un'infrazione verrà effettuato dal lato del campo di gioco più vicino alla posizione del portiere al momento della sanzione.

- Il portiere verrà ammonito per la prima infrazione e sanzionato con un cartellino giallo (YC) per eventuali infrazioni successive.

La Lega Serie A aveva già iniziato, sempre nel Campionato Primavera 1, una fase di sperimentazione relativa alla modifica della Regola 12, con la rimessa laterale (da effettuarsi in linea con il punto di rigore) come sanzione, a partire dalla prima giornata di ritorno del torneo in corso (18 gennaio 2025).