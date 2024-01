Campionato Primavera 1, domani alle 13 Atalanta-Milan

vedi letture

Domani pomeriggio torna in campo la Primavera del Milan che sarà impegnata sul campo dell'Atalanta: il calcio d'inizio della sfida, valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1, è in programma alle 13. I rossoneri di Abate sono terzi in classifica con 31 punti (a -3 dalla vetta), mentre i bergamaschi sono ottavi con 26 punti.

Nell'ultimo turno di campionato, il Milan ha pareggiato 1-1 in casa contro il Torino, mentre l'Atalanta è stata sconfitta sul proprio campo 2-1 dalla Fiorentina. La gara di andata tra rossoneri e nerazzurri si era invece conclusa con una vittoria del Diavolo per 3-1 (gol di Eletu e doppietta di Zeroli).