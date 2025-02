Campionato Primavera 1, domani alle 13 Juventus-Milan

vedi letture

Dopo aver battuto l'Inter ai rigori e conquistato il pass per le semifinali di Coppa Italia, la Primavera del Milan torna in campo domani in campionato: alle 13 i rossoneri di mister Guidi saranno impegnati sul campo della Juventus nella sfida valida per la 24^ giornata. La squadra milanista è al momento al 5° posto in classifica con 40 punti, mentre i bianconeri sono sesti a -3 dal Diavolo.

Questo il tabellino del derby di Coppa Italia:

INTER-MILAN 2-2 (2-4 rig.)

INTER (4-3-3): Calligaris; Aidoo, Re Cecconi (5'st Garonetti), Alexiou, Cocchi; Berenbruch, Zanchetta (41'st Bovo), Topalović (25'st Venturini); Mosconi (41'st Pinotti), Spinaccè (25'st Lavelli), De Pieri. A disp.: Zamarian; Della Mora, Maye, Pérez; Vukoje; Romano. All.: Zanchetta.

MILAN (4-3-3): Longoni; Bakoune (19'st Nissen), Duțu, Palochi, Magni; Victor, Sala, Hodzic (19'st Perera, 48'st Perina); Bonomi, Scotti (41'st Perrucci), Liberali. A disp.: Colzani; Parmiggiani; Comotto, Lamorte, Mancioppi, Ossola; Șiman. All.: Guidi.

Arbitro: Zanotti di Rimini.

Gol: 31' aut. Cocchi (M), 44' Mosconi (I), 12'st Berenbruch (I), 23'st Liberali (M).

Ammoniti: 12' Re Cecconi (I), 11'st Duțu (M), 20'st Aidoo (I), 33'st Perera (M), 37'st Alexiou (I), 47'st Sala (M).

Note: al 26'st Liberali (M) ha sbagliato un calcio di rigore.

Sequenza rigori: Lavelli (I) parato, Bonomi (M) gol; Bovo (I) gol, Perrucci (M) gol; Pinotti (I) parato, Victor (M) gol; Berenbruch (I) gol, Perina (M) gol.