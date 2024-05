Campionato Primavera 1, oggi al via la fase finale: calendario e regolamento

Le sei squadre che si sono qualificate alla fase finale del campionato Primavera 1 sono Inter, Roma, Lazio, Atalanta, Sassuolo e Milan. Le prime due sono già qualificate in semifinale, mentre le altre quattro si affronteranno i due partite, da cui usciranno le altre due semifinaliste. Ecco il calendario completo e il regolamento della competizione:

PRIMO TURNO

GARA 1: ATALANTA vs SASSUOLO (24 MAGGIO 2024 ORE 18.30)

GARA 2: LAZIO vs MILAN (25 MAGGIO 2024 ORE 18.30)

In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara del 1° Turno, si qualifica alla Semifinale la squadra meglio classificata al termine della Prima Fase (non è previsto lo svolgimento dei tempi supplementari e l’esecuzione dei calci di rigore). Dunque il Milan dovrà per forza battere la Lazio nei 90' per passare il turno.

SEMIFINALI

SEMIFINALE A: INTER vs VINCENTE GARA 1 (27 MAGGIO 2024 ORE 20.30)

SEMIFINALE B: ROMA vs VINCENTE GARA 2 (28 MAGGIO 2024 ORE 20.30)

In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari di ogni singola gara di Semifinale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

FINALE: VINCENTE SEMIFINALE A vs VINCENTE SEMIFINALE B 31 MAGGIO 2024 ORE 20.30

In caso di parità, al termine dei 90 minuti regolamentari della Finale, si procederà all’esecuzione dei calci di rigore.

Tutte le gare della Fase Finale si disputeranno allo stadio Curva Fiesole del centro sportivo Rocco B. Commisso Viola Park.