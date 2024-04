Campionato Primavera, lunedì alle 18.30 Sampdoria-Milan

vedi letture

Lunedì il Milan tornerà in campo nel campionato Primavera dopo la bella e importante vittoria in casa della Juventus: i rossoneri di Ignazio Abate saranno impegnati alle 18.30 sul campo della Sampdoria (la gara, valida per la 28^ giornata, si giocherà al Campo Sportivo Tre Campanili di Bogliasco). La formazione milanista è settima in classifica con 43 punti, mentre i blucerchiati sono 15esimi con 25 punti.

In questa stagione, Milan e Sampdoria si sono già affrontate in due occasioni: una volta nella partita di andata di campionato e una volta nel match valido per i sedicesimi di Coppa Italia. Entrambe le sfide si sono concluse con una vittoria del Diavolo.

29 ottobre 2023, 8^ giornata di campionato: Milan-Sampdoria 2-1

1 novembre 2023, sedicesimi di Coppa Italia: Sampdoria-Milan 2-3