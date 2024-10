Primavera, mister Guidi post Cremonese: "Era una partita in totale controllo. Paghiamo cara un'ingenuità"

Il Milan perde contro la Cremonese facendosi rimontare due gol di vantaggio nell'arco di dieci minuti. Queste le considerazioni di mister Guidi al termine della partita: "Era una partita in totale controllo. Addirittura forse il 2 a 0 ci stava addirittura stretto perché abbiamo due volte la palla per andare in porta a tu per tu con il portiere e fare l'eventuale 3 a 0. Però gli episodi, soprattutto in ambito giovanile, cambiano l'inerzia della partita e rischiano di vanificare quanto di buono fatto nei primi 60 minuti. Oggi paghiamo cara un'ingenuità dove la Cremonese è riuscita su quella a creare la sua partita ed a ribaltare la gara".

Sull'errore di Paloschi, espulso nell'arco di un minuto e mezzo per somma di ammonizioni

"Sono errori che, in un percorso, soprattutto in una squadra, la più giovane del campionato Primavera, pesano tanto, a maggior ragione se chi commette l'ingenuità è uno dei giocatori più esperti. Questo servirà per maturare, servirà a lui e di consguenza sarà l'esempio di tanti altri per migliorare e non commettere più queste tipo di ingenuità".