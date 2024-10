Youth League, la Primavera di Guidi in campo contro il Club Brugge alle 14

vedi letture

Non solo Milan-Club Brugge alle ore 18.45 questa sera. Oggi alle ore 14 ci sarà il consueto antipasto in Youth League. I giovani rossoneri di mister Federico Guidi saranno impegnati questo pomeriggio al PUMA House of Football di Vismara per la terza gara della competizione europea. Nella prima giornata il Milan ha pareggiato per 0-0 contro il Liverpool, anche se avrebbe meritato un risultato ben diverso in suo favore, mentre nella seconda è uscito sconfitta per 3 a 1 dalla trasferta di Leverkusen.

La partita di oggi sarà visibile in diretta su Milan Tv e sarà possibile seguirla anche attraverso il consueto live testuale di MilanNews.it. La squadra di Guidi è reduce da una clamorosa sconfitta in campionato contro la Cremonese, che nell'arco di 10 minuti è stata in grado di ribaltare il doppio svantaggio vincendo 3 a 2.