Milan Primavera, Ossola: "Sono felice per il gol. Siamo una grande squadra e puntiamo a fare ancora meglio"

Per il Milan Primavera, in queste prime gare il DNA europeo dei rossoneri sta faticando ad emergere: solo due punti raccolti in tre partite. Perché anche oggi con il Club Brugge il Diavolo fa fatica e, dopo una prima parte di gara dominata, un errore di capitan "Dario" Stalmach manda sotto i rossoneri: Furo da rapace d'area sfrutta l'occasione. A riportare l'equilibrio in extremis è Lorenzo Ossola, che regala un punto ai rossoneri e si regala il primo centro stagionale. Di seguito le sue parole dopo la partita:

Sulla partita

"Dispiace per il risultato, ma la prestazione è stata ottima. Anche quelli che sono entrati hanno dato tutto, siamo una grande squadra, non siamo stati sfortunati nelle occasioni".

Dedica al gol

"Siamo un grande gruppo, anche con i più giovani ci troviamo bene. Siamo felici perchè nella quotidianità ci esprimiamo a modo nostro in maniera positiva. Mister e staff sono favolosi. Dedica per il gol? Famiglia, squadra e compagni, ora andiamo avanti".