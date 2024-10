MN - Youth League, domani Milan-Bruges: dal Milan Futuro scendono Liberali e Malaspina

Dopo il pareggio contro il Liverpool e la sconfitta di Leverkusen, proprio come la prima squadra, il Milan Primavera è alla ricerca della prima vittoria in questa Youth League. Alle 14, presso il PUMA House of Football di Vismara, la formazione di Federico Guidi ospiterà i pari età del Club Bruges, che fino a questo momento hanno collezionato due pareggi, contro il Borussia Dortmund e lo Sturm Graz.

Il mister rossonero, però dovrà fare a meno di assenze importanti, come ad esempio quella di Francesco Camarda, aggregato in prima squadra, e Maximilian Ibrahimovic, ancora infortunato per un sovraccarico all'anca procuratosi di ritorno dalla Nazionale, ai quali si aggiunge anche l'esterno Bakoune, che nell'ultima partita di campionato contro la Cremonese ha preso una botta che non gli permette di essere al 100%.

A fronte di questo, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, a dare una mano alla Primavera dal Milan Futuro scenderanno Mattia Malapsina e Mattia Liberali, già presente agli ordini di Guidi sia contro il Liverpool che a Leverkusen.

di Antonio Vitiello