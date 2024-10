Youth League, le formazioni ufficiali: Liberali dal primo minuto

vedi letture

Terzo impegno stagionale per il Milan Primavera di mister Federico Guidi: oggi al Puma House of Football viene in visita il Club Brugge, nell'antipasto della partita di Champions League tra i grandi che si disputerà a San Siro alle 18.45. I rossoneri hanno solo un punto dopo le due giornate, anche se avrebbero meritato di raccoglierne qualcuno in più. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida:

MILAN (4-3-3): Pittarella; Colombo, Parmiggiani, Paloschi, Perera; Stalmach, Malaspina, Comotto; Liberali, Scotti, Bonomi. A disp.: Colzani, Mancioppi, Perin, Sala, Lamorte, Lontani, Ossola, Albè, Vladimirov. All. Federico Guidi

CLUB BRUGGE (4-3-3): De Corte; Yakymenko, Verlinden, Deuwel, Vandeperre; Delorge, Granados, Da Silva; Jensen, Furo, Bisiwu. A disp.: Vanden Driessche, Poeketie, Okon-Engstler, Naert, Braspenning, Amengai, Callens, Kamara, Van Britsom. All. Robin Veldman