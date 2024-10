Pareggio per il Milan Primavera in Youth League contro il Club Brugge

Il Milan Primavera si salva all'ultimo secondo. Nella terza partita di Youth League, in casa contro il Club Brugge, i rossoneri hanno acciuffato il pareggio al minuto 95 grazie al colpo di testa di Ossola su assist di Comotto, autore di una grande partita. Un pareggio più che meritato dopo che iu belgi si erano portati in vantaggio nel primo tempo un po' casualmente, o comunque senza aver creato troppe difficoltà.

Nella prima frazione anche la squadra di Guidi non è brillante ma nel secondo tempo, con il risultato da rimettere in piedi, i rossoneri sono entrati con un altro piglio creando tantissime palle gol: un po' tanta imprecisione, che è un tema per questo Milan Primavera in queste prime giornate europee, un po' il portiere avversario impediscono ai rossoneri di trovare il pareggio. Questo però arriva grazie alla testata di Ossola nel finale, al primo gol in Primavera. Ora i rossoneri sono a due punti in tre giornate a metà del girone (in Youth League dura sei partite): serviranno tre grandi prove.