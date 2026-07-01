Primavera, i primi impegni del Milan per la stagione 2026/27

Primavera, i primi impegni del Milan per la stagione 2026/27MilanNews.it
Oggi alle 15:35La Primavera
di Manuel Del Vecchio
I primi cinque impegni ufficiali del prossimo campionato Primavera 1 per il Milan di mister Giovanni Renna

Di seguito le prime cinque giornate del campionato Primavera 1 2026/27 del Milan di mister Giovanni Renna.

MILAN, LE PRIME 5 GIORNATE DI PRIMAVERA 1 2026/27

Milan-Torino, lunedì 24/08 ore 19:00
Cesena-Milan, domenica 30/08 ore 16:45
Milan-Juventus, domenica 06/09 ore 11:00
Verona-Milan, sabato 12/09 ore 13:00
Milan-Roma, domenica 20/09 ore 11:00