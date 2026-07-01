Primavera, i primi impegni del Milan per la stagione 2026/27
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I primi cinque impegni ufficiali del prossimo campionato Primavera 1 per il Milan di mister Giovanni Renna
Di seguito le prime cinque giornate del campionato Primavera 1 2026/27 del Milan di mister Giovanni Renna.
MILAN, LE PRIME 5 GIORNATE DI PRIMAVERA 1 2026/27
Milan-Torino, lunedì 24/08 ore 19:00
Cesena-Milan, domenica 30/08 ore 16:45
Milan-Juventus, domenica 06/09 ore 11:00
Verona-Milan, sabato 12/09 ore 13:00
Milan-Roma, domenica 20/09 ore 11:00
I nostri primi impegni di campionato Primavera 1 2026/27:— AC Milan Youth Sector (@acmilanyouth) July 1, 2026
🏠 Milan-Torino, lunedì 24/08 ore 19:00
✈️ Cesena-Milan, domenica 30/08 ore 16:45
🏠 Milan-Juventus, domenica 06/09 ore 11:00
✈️ Verona-Milan, sabato 12/09 ore 13:00
🏠 Milan-Roma, domenica 20/09 ore 11:00 pic.twitter.com/WTi8cJiI1o
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