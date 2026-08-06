Milan Primavera, la formazione ufficiale nel derby di questa sera contro l'Inter

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le formazioni ufficiali e il tabellino di Milan-Inter, seconda semifinale dell’edizione 2026 del Memorial Mamma e Papà Cairo

Dopo il Derby di Perth terminato 1-1 tra Inter e Milan, tra pochissimi minuti (alle 20.30) andrà in scena il Trofeo Memorial Mamma e Papà Cairo. Allo stadio “Giuseppe Moccagatta” di Alessandria, Milan e Inter si sfidano nella seconda semifinale del torneo, con questo nuovo derby di Milano in versione Primavera che promette tanto spettacolo e agonismo, mettendo di fronte due dei settori giovanili più prestigiosi e vincenti d’Italia. Di seguito le formazioni ufficiali:

MILAN: Catalano; Tartaglia, Cisse, Cullotta, Zaramella, Petrone, Nolli, Messaoudi, Geroli, Domnitei, Grassini. A disposizione: Doneda, Mazzeo, Martini, Anastasio, Colombo, Samb, Di Marco, Dotta, Calvani, Lupo, Agresta, Mbaye, Kurbegovic. Allenatore Giovanni Renna.

INTER: Gallera; Evangelista, Ballo, Pavan, La Torre, Mackiewicz, Vukoje, D’Agostino, Grisoni, Maghlout, Sorino. A disposizione: Lleshi, Moranduzzo, Puricelli, Arntzen, Kartelo, Virtuani, Gjeci, Costante. Allenatore Emiliano Bigica.