Milan Primavera, mister Renna soddisfatto: "Contro la Juve vittoria meritata"

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Al termine della bella e convincente vittoria del Milan Primavera 2-0 sulla Juventus, il tecnico dei rossoneri Giovanni Renna ha parlato così esprimendo e analizzando le proprie considerazioni sulla gara. Queste le sue parole nel post partita:

MILAN PRIMAVERA: MISTER RENNA SODDISFATTO

"Fare risultato non è mai scontato soprattutto quando giochi sotto età. E' stata una partita aperta, divertente tra due squadre importanti. Credo sia stata una vittoria meritata e di gruppo, mi interessava la prestazione e questa c'è stata. L'ambizione di questi ragazzi non dev'essere la classifica, ma di sognare di arrivare nel calcio dei grandi. Non guardo la classifica, ma i miglioramenti della squadra e personali di ogni giocatore".