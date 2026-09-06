Milan Primavera, Tartaglia dopo la vittoria contro la Juventus: "Siamo un grande gruppo, obiettivo playoff"
Colpo grosso del Milan Primavera. I rossoneri superano 2-0 la Juventus al Vismara al termine di una prova solida e ben costruita, decisa nel primo tempo dai colpi di Tartaglia e Cullotta. La squadra di mister Renna indirizza la gara con qualità sulle corsie e grande attenzione difensiva, mentre i bianconeri di Padoin provano a restare in partita ma faticano a trovare continuità offensiva. Nella ripresa i bianconeri aumentano la pressione, rendendosi pericolosa con Camara e Ceppi, ma Catalano risponde sempre presente. I rossoneri amministrano il vantaggio fino al triplice fischio e conquistano una vittoria di peso in questo avvio di campionato Primavera 1. Al termine della gara, le parole di Edoardo Tartaglia autore di un gol e prestazione da protagonista:
Sul gol e partita
"Il gol passa in secondo piano quando la squadra vince. Ognuno sogna di giocare e vincere contro la Juventus, mi interessa poco del mio gol, sono felice di essere qui nel Milan perchè siamo un grande gruppo".
L'obiettivo
"Non voglio nascondermi. Il nostro obiettivo sono i playoff. Possiamo farcela perchè siamo un gruppo forte, unito. Insieme potremo giocare una bella stagione".
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