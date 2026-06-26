Anche il campionato della Primavera inizierà contro il Torino. Ultima giornata a Cagliari

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E' stato reso noto il calendario del campionato Primavera 1 a cui parteciperà anche il Milan. Ecco la presenstazione del sito ufficiale rossonero: "Partirà in casa, dalla PUMA House of Football, la stagione 2026/27 del Milan Primavera. La prima giornata del Campionato Primavera 1 ci metterà di fronte alla stessa avversaria contro cui abbiamo concluso il torneo 2025/26, ovvero il Torino, nel fine settimana del 22-23 agosto, lo stesso in cui prenderà il via la Serie A. Prima trasferta sette giorni dopo in casa del Cesena, mentre settembre si aprirà con un big match: Milan-Juventus, peraltro nello stesso weekend in cui (a campi invertiti) si giocherà pure nella massima serie. Altra sfida da segnare in agenda è sicuramente il Derby, che sarà l'ultimo appuntamento pre-natalizio il 19-20 dicembre in casa interista, mentre tra le mura amiche si giocherà l'1 maggio 2027. Ultimo appuntamento stagionale il 22-23 maggio, quando i giovani rossoneri saranno di scena in Sardegna sul campo del Cagliari.

Il calendario del Campionato Primavera 1 osserverà gli stessi turni di riposo della Serie A per quanto riguarda gli impegni delle nazionali e anche per la sosta natalizia di fine dicembre. Sono previsti tre turni infrasettimanali (16 dicembre, 6 gennaio, 3 marzo). Nessuna novità per quanto riguarda la formula del campionato a 20 squadre - che accoglie le neopromosse Como, Empoli e AlbinoLeffe - con le prime sei classificate che accederanno alla fase finale per lo Scudetto. Come di consueto i rossoneri saranno impegnati anche in Coppa Italia Primavera, competizione in cui entreranno in gioco a partire dai Trentaduesimi di finale previsti per il 28 ottobre. La prossima annata di riferimento a livello Primavera sarà il 2007, con le medesime regole di sempre per quanto riguarda l'inserimento in distinta di un giocatore fuori quota (senza limite d'età) per la sola stagione regolare (escludendo le ultime cinque giornate).

GIRONE D'ANDATA

1ª giornata (22/08): Milan-Torino

2ª giornata (29/08): Cesena-Milan

3ª giornata (05/09): Milan-Juventus

4ª giornata (12/09): Hellas Verona-Milan

5ª giornata (19/09): Milan-Roma

6ª giornata (10/10): Atalanta-Milan

7ª giornata (17/10): Milan-Cagliari

8ª giornata (24/10): Fiorentina-Milan

9ª giornata (31/10): Monza-Milan

10ª giornata (07/11): Milan-AlbinoLeffe

11ª giornata (14/11): Lazio-Milan

12ª giornata (21/11): Milan-Lecce

13ª giornata (28/11): Milan-Genoa

14ª giornata (05/12): Sassuolo-Milan

15ª giornata (12/12): Milan-Parma

16ª giornata (19/12): Inter-Milan

17ª giornata (03/01): Milan-Como

18ª giornata (06/01): Empoli-Milan

19ª giornata (09/01): Milan-Bologna

GIRONE DI RITORNO

20ª giornata (16/01): Torino-Milan

21ª giornata (23/01): Milan-Lazio

22ª giornata (30/01): AlbinoLeffe-Milan

23ª giornata (06/02): Milan-Sassuolo

24ª giornata (13/02): Lecce-Milan

25ª giornata (20/02): Milan-Monza

26ª giornata (27/02): Roma-Milan

27ª giornata (03/03): Milan-Hellas Verona

28ª giornata (06/03): Genoa-Milan

29ª giornata (13/03): Juventus-Milan

30ª giornata (20/03): Milan-Empoli

31ª giornata (03/04): Como-Milan

32ª giornata (10/04): Milan-Atalanta

33ª giornata (17/04): Milan-Cesena

34ª giornata (24/04): Bologna-Milan

35ª giornata (01/05): Milan-Inter

36ª giornata (08/05): Parma-Milan

37ª giornata (15/05): Milan-Fiorentina

38ª giornata (22/05): Cagliari-Milan".