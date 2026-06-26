Campionato Primavera 1 2026-2027: ecco il calendario del Milan
E' stato reso noto il calendario del campionato Primavera 1 a cui parteciperà anche il Milan. Ecco la presenstazione del sito ufficiale rossonero: "Partirà in casa, dalla PUMA House of Football, la stagione 2026/27 del Milan Primavera. La prima giornata del Campionato Primavera 1 ci metterà di fronte alla stessa avversaria contro cui abbiamo concluso il torneo 2025/26, ovvero il Torino, nel fine settimana del 22-23 agosto, lo stesso in cui prenderà il via la Serie A. Prima trasferta sette giorni dopo in casa del Cesena, mentre settembre si aprirà con un big match: Milan-Juventus, peraltro nello stesso weekend in cui (a campi invertiti) si giocherà pure nella massima serie. Altra sfida da segnare in agenda è sicuramente il Derby, che sarà l'ultimo appuntamento pre-natalizio il 19-20 dicembre in casa interista, mentre tra le mura amiche si giocherà l'1 maggio 2027. Ultimo appuntamento stagionale il 22-23 maggio, quando i giovani rossoneri saranno di scena in Sardegna sul campo del Cagliari.
Il calendario del Campionato Primavera 1 osserverà gli stessi turni di riposo della Serie A per quanto riguarda gli impegni delle nazionali e anche per la sosta natalizia di fine dicembre. Sono previsti tre turni infrasettimanali (16 dicembre, 6 gennaio, 3 marzo). Nessuna novità per quanto riguarda la formula del campionato a 20 squadre - che accoglie le neopromosse Como, Empoli e AlbinoLeffe - con le prime sei classificate che accederanno alla fase finale per lo Scudetto. Come di consueto i rossoneri saranno impegnati anche in Coppa Italia Primavera, competizione in cui entreranno in gioco a partire dai Trentaduesimi di finale previsti per il 28 ottobre. La prossima annata di riferimento a livello Primavera sarà il 2007, con le medesime regole di sempre per quanto riguarda l'inserimento in distinta di un giocatore fuori quota (senza limite d'età) per la sola stagione regolare (escludendo le ultime cinque giornate).
GIRONE D'ANDATA
1ª giornata (22/08): Milan-Torino
2ª giornata (29/08): Cesena-Milan
3ª giornata (05/09): Milan-Juventus
4ª giornata (12/09): Hellas Verona-Milan
5ª giornata (19/09): Milan-Roma
6ª giornata (10/10): Atalanta-Milan
7ª giornata (17/10): Milan-Cagliari
8ª giornata (24/10): Fiorentina-Milan
9ª giornata (31/10): Monza-Milan
10ª giornata (07/11): Milan-AlbinoLeffe
11ª giornata (14/11): Lazio-Milan
12ª giornata (21/11): Milan-Lecce
13ª giornata (28/11): Milan-Genoa
14ª giornata (05/12): Sassuolo-Milan
15ª giornata (12/12): Milan-Parma
16ª giornata (19/12): Inter-Milan
17ª giornata (03/01): Milan-Como
18ª giornata (06/01): Empoli-Milan
19ª giornata (09/01): Milan-Bologna
GIRONE DI RITORNO
20ª giornata (16/01): Torino-Milan
21ª giornata (23/01): Milan-Lazio
22ª giornata (30/01): AlbinoLeffe-Milan
23ª giornata (06/02): Milan-Sassuolo
24ª giornata (13/02): Lecce-Milan
25ª giornata (20/02): Milan-Monza
26ª giornata (27/02): Roma-Milan
27ª giornata (03/03): Milan-Hellas Verona
28ª giornata (06/03): Genoa-Milan
29ª giornata (13/03): Juventus-Milan
30ª giornata (20/03): Milan-Empoli
31ª giornata (03/04): Como-Milan
32ª giornata (10/04): Milan-Atalanta
33ª giornata (17/04): Milan-Cesena
34ª giornata (24/04): Bologna-Milan
35ª giornata (01/05): Milan-Inter
36ª giornata (08/05): Parma-Milan
37ª giornata (15/05): Milan-Fiorentina
38ª giornata (22/05): Cagliari-Milan".
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