Settore giovanile, il programma del weekend: domani in campo la Primavera
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero: "Domenica di grandi appuntamenti per il Settore Giovanile rossonero, con ben cinque partite in programma. Spiccano gli impegni delle due formazioni Primavera: la maschile sarà di scena alla PUMA House of Football contro la Roma, mentre la femminile vivrà il suo battesimo stagionale ad Arezzo. Impegni casalinghi per Under 16 e Under 15 maschili (col Cagliari) e per l'Under 18, attesa dal Derby. Non solo domenica, però: trasferta sul campo del Vicenza al sabato per l'Under 17 maschile.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
SABATO 19 SETTEMBRE
UNDER 17: 2ª giornata, Vicenza-Milan, ore 11.00 - Campo Comunale Aldo Moro, Monticello Conte Otto (VI)
DOMENICA 20 SETTEMBRE
PRIMAVERA MASCHILE: 5ª giornata, Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football
UNDER 15: 2ª giornata, Milan-Cagliari, ore 13.45 - PUMA House of Football
UNDER 16: 2ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.45 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata, Arezzo-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale "Bruno Naspoli", Arezzo
UNDER 18: 4ª giornata, Milan-Inter, ore 15.45 - PUMA House of Football".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan