Settore giovanile, il programma del weekend: domani in campo la Primavera

Settore giovanile, il programma del weekend: domani in campo la PrimaveraMilanNews.it
Oggi alle 10:22La Primavera
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero

Il sito ufficiale del Milan riporta il programma del weekend del settore giovanile rossonero: "Domenica di grandi appuntamenti per il Settore Giovanile rossonero, con ben cinque partite in programma. Spiccano gli impegni delle due formazioni Primavera: la maschile sarà di scena alla PUMA House of Football contro la Roma, mentre la femminile vivrà il suo battesimo stagionale ad Arezzo. Impegni casalinghi per Under 16 e Under 15 maschili (col Cagliari) e per l'Under 18, attesa dal Derby. Non solo domenica, però: trasferta sul campo del Vicenza al sabato per l'Under 17 maschile.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

SABATO 19 SETTEMBRE

UNDER 17: 2ª giornata, Vicenza-Milan, ore 11.00 - Campo Comunale Aldo Moro, Monticello Conte Otto (VI) 

DOMENICA 20 SETTEMBRE

PRIMAVERA MASCHILE: 5ª giornata, Milan-Roma, ore 11.00 - PUMA House of Football

UNDER 15: 2ª giornata, Milan-Cagliari, ore 13.45 - PUMA House of Football

UNDER 16: 2ª giornata, Milan-Cagliari, ore 14.45 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata, Arezzo-Milan, ore 15.00 - Stadio Comunale "Bruno Naspoli", Arezzo

UNDER 18: 4ª giornata, Milan-Inter, ore 15.45 - PUMA House of Football". 