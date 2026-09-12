Prima sconfitta stagionale per il Milan Primavera: i rossoneri cadono a Verona
Finisce la piccola striscia di imbattibilità del Milan Primavera di questo avvio di stagione: dopo due vittorie e un pareggio nelle prime tre di campionato, i giovani rossoneri di mister Giovanni Renna cedono il passo all'Hellas Verona in trasferta con il risultato di 2-0. Due gol per tempo in favore della formazione scaligera grazie, entrambi in finale di frazione: nella prima a segno Matteo Gardin, nella seconda Michele De Rossi. Poco prima del raddoppio, a sei minuti dal termine, il Milan è rimasto in dieci per l'espulsione di Colombo.
PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Parma 10*
Inter 7
Roma 7
Milan 7*
Monza 7**
Lazio 6
Bologna 6
Cagliari 6
Hellas Verona 6**
Empoli 5
Cesena 5
Como 4
Genoa 4*
Lecce 3*
Atalanta 3
Albinoleffe 3*
Fiorentina 2
Juventus 2*
Torino 1
Sassuolo 1
* una partita in più
** due partite in più
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