Prima sconfitta stagionale per il Milan Primavera: i rossoneri cadono a Verona

Prima sconfitta stagionale per il Milan Primavera: i rossoneri cadono a Verona
Oggi alle 15:00La Primavera
di Francesco Finulli
Il Milan Primavera incappa nella prima sconfitta della sua stagione: a Verona vince l'Hellas per 2-0 con i rossoneri che chiudono in 10

Finisce la piccola striscia di imbattibilità del Milan Primavera di questo avvio di stagione: dopo due vittorie e un pareggio nelle prime tre di campionato, i giovani rossoneri di mister Giovanni Renna cedono il passo all'Hellas Verona in trasferta con il risultato di 2-0. Due gol per tempo in favore della formazione scaligera grazie, entrambi in finale di frazione: nella prima a segno Matteo Gardin, nella seconda Michele De Rossi. Poco prima del raddoppio, a sei minuti dal termine, il Milan è rimasto in dieci per l'espulsione di Colombo.

PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 10*
Inter 7
Roma 7
Milan 7*
Monza 7**
Lazio 6
Bologna 6
Cagliari 6
Hellas Verona 6**
Empoli 5
Cesena 5
Como 4
Genoa 4*
Lecce 3*
Atalanta 3
Albinoleffe 3*
Fiorentina 2
Juventus 2*
Torino 1
Sassuolo 1

* una partita in più
** due partite in più