Prima sconfitta stagionale per il Milan Primavera: i rossoneri cadono a Verona

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Il Milan Primavera incappa nella prima sconfitta della sua stagione: a Verona vince l'Hellas per 2-0 con i rossoneri che chiudono in 10

Finisce la piccola striscia di imbattibilità del Milan Primavera di questo avvio di stagione: dopo due vittorie e un pareggio nelle prime tre di campionato, i giovani rossoneri di mister Giovanni Renna cedono il passo all'Hellas Verona in trasferta con il risultato di 2-0. Due gol per tempo in favore della formazione scaligera grazie, entrambi in finale di frazione: nella prima a segno Matteo Gardin, nella seconda Michele De Rossi. Poco prima del raddoppio, a sei minuti dal termine, il Milan è rimasto in dieci per l'espulsione di Colombo.

PRIMAVERA 1, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Parma 10*

Inter 7

Roma 7

Milan 7*

Monza 7**

Lazio 6

Bologna 6

Cagliari 6

Hellas Verona 6**

Empoli 5

Cesena 5

Como 4

Genoa 4*

Lecce 3*

Atalanta 3

Albinoleffe 3*

Fiorentina 2

Juventus 2*

Torino 1

Sassuolo 1

* una partita in più

** due partite in più