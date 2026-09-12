Primavera, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan

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Le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan, quarta partita del girone di andata del campionato di Primavera 1 che si gioca oggi alle ore 13

Il Milan Primavera torna in campo oggi, alle ore 13, per la quarta giornata del campionato di categoria. La formazione di mister Giovanni Renna oggi sfida l'Hellas Verona in trasferta, presso lo stadio Aldo Olivieri di Verona. I rossoenri sono ancora imbattuti in questo avvio di stagione: due vittorie contro Torino e Juventus, il pareggio con il Cesena. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida che sarà arbitrata dal signor Marco Zini della sezione di Udine.

PRIMAVERA, HELLAS VERONA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Borghi; Costa Pisani, Albertini, Tagne, Contarini; Peci, Garofalo; Bisoffi, Casagrande, Akale; Gardin. A disposizione: Molica, Mussola, Intrabartolo, Musat, De Rossi, Jatta, Zanin, Cavazza, Moisa, Valoti, Luchetti. Allenatore: Massimo Pavanel

MILAN (4-2-3-1): Pantelin; Nolli, Cullotta, Messaoudi, Tartaglia; Cisse, Grassini; Zaramella, Geroli, Anastasio; Domnitei. A disposizione: Catalano, V. Ibrahimovic, Zanaga, Dotta, Petrone, Mazzeo, Seedorf, Mbaye, Kurbegovic, Colombo, Calvani. Allenatore: Giovanni Renna