Primavera, le formazioni ufficiali di Hellas Verona-Milan
Il Milan Primavera torna in campo oggi, alle ore 13, per la quarta giornata del campionato di categoria. La formazione di mister Giovanni Renna oggi sfida l'Hellas Verona in trasferta, presso lo stadio Aldo Olivieri di Verona. I rossoenri sono ancora imbattuti in questo avvio di stagione: due vittorie contro Torino e Juventus, il pareggio con il Cesena. Di seguito si riportano le formazioni ufficiali della sfida che sarà arbitrata dal signor Marco Zini della sezione di Udine.
PRIMAVERA, HELLAS VERONA-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI
HELLAS VERONA (4-2-3-1): Borghi; Costa Pisani, Albertini, Tagne, Contarini; Peci, Garofalo; Bisoffi, Casagrande, Akale; Gardin. A disposizione: Molica, Mussola, Intrabartolo, Musat, De Rossi, Jatta, Zanin, Cavazza, Moisa, Valoti, Luchetti. Allenatore: Massimo Pavanel
MILAN (4-2-3-1): Pantelin; Nolli, Cullotta, Messaoudi, Tartaglia; Cisse, Grassini; Zaramella, Geroli, Anastasio; Domnitei. A disposizione: Catalano, V. Ibrahimovic, Zanaga, Dotta, Petrone, Mazzeo, Seedorf, Mbaye, Kurbegovic, Colombo, Calvani. Allenatore: Giovanni Renna
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