Milan Primavera, Renna: "C'è rammarico, penalizzati da due episodi. La prestazione c'è stata"

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Le parole di mister Giovanni Renna dopo la sconfitta del Milan Primavera per 2-0 sul campo dell'Hellas Verona

Le dichiarazioni di mister Giovanni Renna, tecnico del Milan Primavera, dopo la sconfitta dei rossoneri quest'oggi per 2-0 sul campo dell'Hellas Verona. Tutte le sue parole ai microfoni del club.

Risultato un po' bugiardo?

"Il rammarico c'è, due episodi ci hanno penalizzato. La prestazione dei ragazzi c'è stata: abbiamo cercato in tutti i modi di giocare sempre palla, di cercare di trovare il pareggio. Ci abbiamo sperato in più di un'occasione, una soprattutto con Cullotta dove il loro portiere si è superato con una bellissima parata. Però purtroppo il calcio è questo: se non fai gol, vieni punito".

Espulsione di Colombo determinante?

"Sì, perché li stavamo tenendo lì negli ultimi 30 metri. Colombo è un ragazzo molto bravo, sta crescendo, però deve capire che questi episodi possono penalizzare lui ma anche la nostra squadra. A prescindere dal secondo cartellino giallo, il primo lo doveva evitare. Ha fatto un errore di ingenuità, ma non fa niente. Adesso pensiamo già con la testa alla Roma, che sarà una bella partita in casa nostra, con il nostro pubblico, sul nostro campo, e cercheremo di dargli filo da torcere"