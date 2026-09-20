Milan Primavera, mister Renna: "Dobbiamo migliorare la maturità. Mi porto a casa la prestazione"

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Il commento di mister Giovanni Renna dopo la sconfitta del Milan Primavera contro la Roma

Sconfitta amara per il Milan Primavera questa mattina contro la Roma al Puma House of Football. I rossoneri perdono 0-1 subendo un gol poco dopo l'ora di gioco e poi rimanendo addirittura in nove per due espulsioni. Il commento di mister Giovanni Renna al termine della gara ai microfoni del club rossonero.

Come giudica la partita?

"Faccio un discorso di maturità: dobbiamo migliorare questa cosa. Non tutti i ragazzi lo scorso anno hanno disputato questa categoria, quindi di conseguenza ci sta che magari ancora debbano apprendere delle situazioni come queste. Lasciare la squadra in 10 uomini non è la prima volta, è la seconda volta e ci penalizza un pochino. Non voglio parlare della seconda espulsione, che è stata stupida. Poi sai, al 93º si poteva evitare anche quella e pensare alla prossima partita..."

Cosa si porta a casa di positivo?

"Cinque palle gol, di cui due evidentissime con cui potevamo passare in vantaggio. Loro sono stati bravi e cinici: alla prima opportunità hanno fatto gol. Io mi porto a casa la prestazione, mi porto il fatto che abbiamo giocato contro una squadra a viso aperto e che tranquillamente ce la possiamo giocare con tutti"