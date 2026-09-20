Primavera, le formazioni ufficiali di Milan-Roma: le scelte di Renna
Il Milan Primavera tra pochi minuti, alle ore 11, scenderà in campo per la sua quinta giornata del campionato di Primavera 1. Settimana scorsa è arrivata la prima sconfitta della stagione contro l'Hellas Verona in trasferta, oggi al Puma House of Football - Centro Vismara i rossoneri di mister Giovanni Renna ospitano una squadra sempre ostica a queste latitudini come la Roma. Al momento le squadre sono divise da un solo punto in classifica: rossoneri a 7 e giallorossi a 8.
PRIMAVERA, MILAN-ROMA: LE FORMAZIONI UFFICIALI
Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Roma, gara valida per la quinta giornata del campionato di Primavera 1.
MILAN (4-2-3-1): Catalano; Nolli, Cullotta, Messaoudi, Tartaglia; Cisse, Geroli; Zanaga, Zaramella, Anastasio; Domnitei. A disp.: Pantelin, Grassini, Ibrahimovic, Rocca, Dotta, Di Nella, Petrone, Di Maria, Seedorf, Calvani, Mercogliano. All. Renna
ROMA: Kilvinger; Marchetti, Carlacchini, Basile, Panico, Di Nunzio, Teixeira, Guaglianone, Cama, Terlizzi, Paratici. A disp.: Marcaccini, Zinni, Arena, Morucci, Arduini, Camara, Giammattei, Dattilo, Forni, Vukoje, Strata. All. Scala
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