Seconda sconfitta consecutiva per Milan Primavera: vince la Roma, due espulsi

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Seconda sconfitta consecutiva per il Milan Primavera di mister Giovanni Renna: al Puma House of Football vince la Roma

Il Milan Primavera non arriva bene alla sosta per le Nazionali e cade per la seconda volta consecutiva. Dopo aver cominciato con tre risultati utili consecutivi in altrettante gare di campionato, i rossoneri di mister Giovanni Renna hanno perso per due volte di fila: lo scorso weekend in casa dell'Hellas Verona, quest'oggi al Puma House of Football - Centro Vismara contro la Roma. I giallorossi hanno vinto di misura 0-1 grazie alla rete di Guanaglione arrivata al minuto 62. Dopo il gol della formazione capitolina ha iniziato a piovere sul bagnato per il Milan che ha finito la gara in nove uomini: espulsi Cisse e Nolli che salteranno la trasferta contro l'Atalanta al rientro.

IL TABELLINO

MILAN-ROMA 0-1

MILAN (4-2-3-1): Catalano; Nolli, Messaoudi, Cullotta, Tartaglia (44'st Dotta); Cissé, Geroli (31'st Ibrahimović); Zaramella (30'st Petrone); Anastasio, Zanaga (40'st Di Nella); Domniței. A disp.: Pantelin; Calvani, Mercogliano; Di Maria, Grassini, Seedorf; Rocca. All.: Renna.

ROMA (3-5-2): Kilvinger; Marchetti, Terlizzi, Basile; Carlaccini (31'st Zinni), Guaglianone (26'st Arduini), Di Nunzio, Panico (31'st Vukoje), Cama; Falcetta (26'st Morucci), Paratici (11'st Arena). A disp.: Marcaccini; Dattilo, Strata; Forni, Giammattei; Camara. All.: Scala.

Arbitro: Diop di Treviglio.

Gol: 18'st Guaglianone (R).

Ammonito: 24' Terlizzi (R).

Espulsi: 20'st Cissè (M), 47'st Nolli (M).