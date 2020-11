Campionato Primavera sospeso fino al 3 dicembre, la decisione del Consiglio di Lega

L'account Twitter del Settore GIovanile del Milan comunica che: "Il Consiglio di Lega ha deliberato l'immediata sospensione del Campionato di Primavera 1 TIM e della Primavera TIM Cup (dopo Frosinone-SPAL del 12 novembre) fino al prossimo 3 dicembre".

Questo il comunicato integrale: "Il Consiglio di Lega riunitosi oggi ha deliberato la sospensione del Campionato Primavera 1 TIM con effetto immediato e della Primavera TIM Cup dal 13 novembre (in allegato il relativo comunicato ufficiale).

La Lega Serie A, con il supporto della Federazione Medico Sportiva Italiana e del suo Presidente Maurizio Casasco, per tutelare la salute dei tesserati e garantire la prosecuzione delle competizioni, studierà, nei prossimi giorni, le modalità per implementare ulteriormente per la Serie A il protocollo medico, sulla base di quello già predisposto da FIGC e CTS.

La FMSI, inoltre, individuerà e proporrà alla Lega Serie A il protocollo secondo cui dovranno essere effettuati i tamponi per la ricerca del SARS-Covid 19, anche nell'auspicata ipotesi di centralizzazione già discussa in Consiglio".