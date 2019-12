Capanni, che impatto: quattro gol nelle ultime tre partite

Tra i giocatori che maggiormente stanno stupendo nella primavera rossonera, sicuramente non può mancare il nome di Luan Capanni. L'attaccante brasiliano arrivato in estate dalla Lazio, si è preso il Milan a suon di gol e grande prestazioni che lo hanno rilanciato dopo un brutto infortunio. Nelle ultime tre vittorie rossonere contro Entella, Udinese e Spezia, in particolare, Capanni ha fatto vedere le sue grandi qualità offensive segnando ben 4 gol (2 con l'Entella, uno con l'Udinese e uno con lo Spezia). Classe 2000, l'attaccante paulista è un giocatore interessante sia in ottica presente che in quella futura.