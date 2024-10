Che favola per il giovane Tartaglia: in gol alla prima convocazione con la Primavera

Nel calcio esiste la magia? Assolutamente sì. Lo raccontiamo attraverso la favola di Edoardo Tartaglia, giovane difensore del Milan Primavera a segno quesa sera al Viola Park contro la Fiorentina. Per il classe 2008, si è trattato del primo sigillo con la Primavera alla prima convocazione ed esordio in assoluto con la squadra di Guidi. Il terzino sinistro infatti, non era nemmeno mai stato portato in panchina. Insomma, quella di oggi a Firenze per lui è stata una prima volta in ogni cosa.

Un altro giovane prospetto milanista che quest'oggi ha potuto realizzare il proprio sogno. Una serata che difficilmente dimericherà: esordio, gol e vittoria con la maglia rossonera.