MN - Primavera, Ibrahimovic: "Ci abbiamo creduto e siamo alla fase finale. Ora voglio vincere"

Maximilian Ibrahimovic, attaccante del Milan Primavera, ha commentato così a Milannews.it la qualificazione del Diavolo alla fase finale del campionato dopo il successo per 3-1 contro il Genoa: "Abbiamo fatto bene all'inzio, poi nel finale abbiamo sofferto, abbiamo perso qualche partita di troppo, ma oggi abbiamo vinto. Ci abbiamo creduto".

Sul ritorno in campo con gol: "E' bello essere tornato a giocare e ad aiutare la squadra. Ho sofferto per i tanti infortuni, ho avuto sette infortuni in sette mesi".

Sul suo sogno per questo finale di stagione: "Vincere, è l'unica cosa che voglio. Poi se faccio 10 gol o zero non cambia nulla, l'importante è aiutare la squadra".

Sul suo sogno da calciatore: "Diventare il miglior giocatore possibile e vincere tutto quello che posso".