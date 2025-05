MN - Primavera, quanti assenti contro il Genoa: ecco chi non ci sarà

Il Milan si gioca oggi alle 13 le ultime chance di conquistare il sesto posto in classifica e dunque il pass per la fase finale del campionato Primavera 1. I rossoneri, oltre a battere il Genoa al Puma House of Football, dovranno però sperare anche nella sconfitta dell'Hellas Verona che sarà impegnato sul campo del Monza. In vista di questa partita contro i liguri, il tecnico rossonero Federico Guidi dovrà rinunciare a diversi giocatori: Comotto è in nazionale, mancheranno poi gli infortunati Siman, Frugnoli, Longoni, Bakoune (si opera lunedì), Lontani, Gualdi e Skoczylas.

A questi si aggiungo poi altri cinque giocatori che non ci saranno in quanto convocati con il Milan Futuro che stasera giocherà in casa della Spal il ritorno dai playout di Serie C: si tratta di Magni, Eletu, Paloschi, Dutu e Pittarella.