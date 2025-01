Con l'anno nuovo torna in campo anche il Milan Primavera: sabato al Vismara arriverà la Lazio

Anche il Milan Primavera di Federico Guidi si appresta a tornare in campo dopo la sosta per le feste natalizie. Chiuso il 2024 con il botto, considerate le due vittorie contro Sassuolo e Monza, la formazione U20 rossonera punta ad iniziare questo 2025 con il piede giusto, anche se l'avversario non è dei più semplici.

Sabato 4 gennaio, infatti, la Lazio di Stefano Sanderra arriverà al PUMA House of Football di Vismara con tanta voglia di rivincita dopo un filotto di risultati piuttosto altalenanti che vedono oggi la formazione biancoceleste addirittura fuori dalla zona playoff. Calcio d'inizio programmato per le ore 11.

PRIMAVERA 1: LA CLASSIFICA

Roma 36

Sassuolo 34

Milan 31

Fiorentina 31

Inter 31

Juventus 29

Torino 28

Genoa 27

Lazio 27

Verona 25

Cagliari 23

Cremonese 22

Lecce 21

Empoli 21

Cesena 18

Bologna 18

Atalanta 16

Monza 15

Sampdoria 9

Udinese 9