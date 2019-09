Coppa Italia Primavera, domani Samp-Milan in diretta su Sportitalia

Domani, mercoledì 25 settembre 2019, Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre e in HD attraverso la piattaforma SI Smart) trasmetterà a partire dalle ore 15 in diretta ed esclusiva Sampdoria-Milan, sfida valida per il primo turno della Primavera Tim Cup. La diretta della gara sarà preceduta da un pre-partita live a partire dalle ore 14,30 e un post-partita fino alle 17,15.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la Primavera Tim Cup:

Sampdoria-Milan – Mercoledì 25 settembre 2019 in diretta dalle ore 15

Telecronista Matteo Gandini, bordocampo Giada Giacalone. Commento tecnico Claudio Onofri

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.