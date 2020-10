Coppa Italia Primavera, Monza-Milan: passano i rossoneri ai rigori

Oggi è andato in scena il secondo turno di Coppa Italia Primavera fra Monza e Milan, con i rossoneri che hanno ottenuto il passaggio del turno vincendo ai rigori. Tempi regolamentari finiti 1-1, nella lotteria dei rigori il penalty decisivo è stato di Tonin per il definitivo 5-6. I rossoneri avevano chiuso la partita in 8 uomini a causa delle espulsioni di Mionic e Oddi e per l'infortunio di Bosisio.