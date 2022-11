Coppa Italia Primavera, sedicesimi di finale: domani alle 14.30 Milan-Genoa

Domani pomeriggio torna in campo la Primavera del Milan dopo il 4-0 di sabato in campionato contro l'Atalanta: i rossoneri di mister Ignazio Abate affronteranno infatti in casa il Genoa in un match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia Primavera.

Di seguito la designazione arbitrale:

Arbitro: Dario Di Francesco di Ostia Lido

Assistenti: Davide Merciari di Rimini e Daniele Sbardella di Belluno