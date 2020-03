Coronavirus, Giunti: "La tecnologia ci permette di essere più vicini, ho sentito tutti i ragazzi"

L'allenatore del Milan primavera Federico Giunti ha parlato della situazione Coronavirus in una chat con Pioli e Ganz, riportata dall'Ansa: "Il campo in questo momento non ce lo può dare nessuno ma la tecnologia ci permette di essere più vicini di quanto non lo siamo in realtà. Sento lo staff, ho fatto un giro di telefonate con i ragazzi. Avevo voglia di sentire le loro voci. Abbiamo parlato anche di argomenti che esulano dal calcio, molti di loro hanno la maturità"