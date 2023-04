Domani in campo il Milan Primavera nell'ultimo match prima delle Finals di Youth League

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Alle 15:00 di domani, oltre alla Prima Squadra, scenderà in campo il Milan Primavera al "Puma - House of Football" contro i pari età del Torino, nella sfida valida per la 27esima giornata del campionato Primavera 1; si potranno seguire gli aggiornamenti in diretta su MilanNews.it. Sarà l'ultima gara prima delle Final Four di Youth League.