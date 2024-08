Domani l'esordio ad Udine della Primavera di Guidi: il calendario del mese di agosto

Finalmente si comincia a "fare sul serio". Agosto è il mese che dà il via ufficialmente ai campionati e, dopo un'estate di allenamenti e di test, è ora di dare il via a una nuova stagione. Andiamo dunque a scoprire il programma e gli impegni delle nostre squadre nel mese appena cominciato.

PRIMAVERA MASCHILE

Sta per iniziare la stagione anche per la Primavera maschile, che quest'anno sarà guidata in panchina da Federico Guidi. Nelle settimane scorse è stato diramato il calendario, e per i rossoneri il campionato inizierà domani sabato 17 agosto in trasferta contro l'Udinese neopromossa, prima di ritrovare il Torino, squadra con cui ci siamo contesi il sesto posto nella passata stagione.

PRIMAVERA 1

1ª giornata, Udinese-Milan, sabato 17 agosto alle 11.00 (Sportitalia) - Stadio Guido Teghil, Lignano Sabbiadoro

2ª giornata, Milan-Torino, lunedì 26 agosto alle 18.30 (Sportitalia) - PUMA House of Football

3ª giornata, Genoa-Milan, sabato 31 agosto alle 11.00 (Sportitalia) - Sciorba Stadium, Genova