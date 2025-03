Domani Milan-Lecce di Coppa Italia: la Primavera punta una finale che manca dal 2018

vedi letture

Altro giro, altra corsa. Dopo aver pareggiato il derby di sabato pomeriggio, il Milan Primavera di Federico Guidi non ha perso tempo iniziando subito a preparare una partita che può valere una stagione: quella di domani all'ora di pranzo (12.30) contro il Lecce al PUMA House of Football di Vismara.

L'U20 rossonera si giocherà infatti l'accesso alla finale di Coppa Italia contro i salentini, che hanno decisamente molto più da perdere rispetto ai pari età del Diavolo. Non raggiungere la finale per una squadra attrezzata come il Lecce significherebbe fallimento assoluto, mentre per il Milan orgoglio e voglia di rendere ancora più soddisfacente una stagione che potrebbe regalare, perché no, anche un trofeo.

Ovviamente c'è prima da superare l'ostacolo giallorosso, che l'U20 rossonera ha dimostrato di saper raggirare in questa stagione, in occasione del 2 a 1 dello scorso 22 gennaio.

Battere il Lecce e raggiungere la finale potrebbe poi permettere al Milan di tornare a giocarsi un trofeo nazionale, a quasi otto anni dall'ultima volta. Anche in quell'occasione fu la Coppa Italia, persa però in finale contro il Torino.