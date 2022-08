Domani parte il campionato primavera, la Gazzetta elogia Bozzolan e Cuenca

MilanNews.it

Domani parte il nuovo campionato di Primavera 1 con il Milan che ha nuovi volti in campo ma soprattutto in panchina: a Giunti, infatti, è subentrato l'ex calciatore rossonero Ignazio Abate. La Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento ai talenti più interessanti, italiani e non, della competizione che si appresta a cominciare. Per il Milan sono citati il terzino sinistro Andrea Bozzolan, classe 2004 che ha giocato spesso sotto età nelle categorie inferiori del settore giovanile rossonero e ha già collezionato diverse presenze in Primavera. Tra gli stranieri citato il nuovo tesserato Hugo Cuenca, paraguaiano classe 2005 che ha già disputato amichevoli nel precampionato con Pioli.