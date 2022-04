Dopo la vittoria di Ferrara, la Primavera torna sabato al Vismara contro la Sampdoria

MilanNews.it

Dopo la bella e schiacciante vittoria di ieri pomeriggio sulla Spal per 0-4, la Primavera di Mister Giunti tornerà in campo sabato 16 al Centro Sportivo Vismara. Per il sogno playoff, distante al momento solo un punto, si dovrà passare dalla Sampdoria. Calcio di inizio fissato alle 16.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, sia sul digitale terrestre che online.