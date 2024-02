Febbraio mese tosto: il calendario del Milan Primavera

Un ciclo di esami davvero importante attende i giovani di Mister Abate, chiamati a mantenere l'attuale livello di prestazioni ma a migliorare il rendimento per tenere salda la zona playoff in Primavera 1. Anche per loro all'orizzonte si vede il Derby, in questo caso di vertice. Parallelamente riprenderà il cammino in Europa con il via alla fase a eliminazione diretta.

PRIMAVERA 1

20ª giornata, Cagliari-Milan, domenica 4 febbraio ore 11.00 (Sportitalia) - CRAI Sport Center (Assemini)

21ª giornata, Milan-Sassuolo, sabato 10 febbraio ore 13.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football - BIGLIETTI GRATUITI

22ª giornata, Genoa-Milan, sabato 17 febbraio ore 11.00 (Sportitalia) - Stadio Ferruccio Chittolina (Vado Ligure)

23ª giornata, Milan-Inter, sabato 24 febbraio ore 13.00 (Sportitalia) - PUMA House of Football

YOUTH LEAGUE

Ottavi di finale (gara secca), avversario, data, ora e stadio da definire