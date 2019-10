Giunti a Sportitalia: "Contento della prestazione dei ragazzi"

federcio Giunti ha commentato ai microfoni di Sportitalia la vittoria dei suoi ragazzi contro lo Spezia.

Sulla partita: "I primi 20 minuti sono stati d'attesa e non riuscivamo a trovare il modo di metterli in difficoltà. Siamo stati bravi a trovare l'episodio della punizione che ha voluto dir tanto. Nel secondo tempo non c'è stata partita, sono contento della prova di tutti quanti, soprattutto da Mionic, Frigerio, Haidara e Tahar.

Su Maldini: Se Daniel riesce a fare certe in cosa in determinate zone del campo, io sono il più felice di tutti. Deve ancora lavorare ma parlando con lui ha detto che stava bene. Non possiamo permetterci di perderlo un'altra volta"

Su Brescianini: "Tenerlo fuori è stata una decisione tecnica. Ci sono delle rotazioni programmate. Oggi ci ha aiutato a tenere ben saldo il risultato"

Su Abanda: "Ci è voluto un po di tempo per far comprendere alcune cose ad Abanda. Ora gli do fiducia perché ha lavorato bene e se lo merita. A volte è superficiale, sicuramente può darci una grande mano"