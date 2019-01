Giunti: "Vittoria meritata, ma ora serve continuità"

Federico Giunti, allenatore del Milan Primavera, ha parlato così a Milan Tv dopo la vittoria contro la Sampdoria: “Bella sensazione, sono contento per i ragazzi che arrivavano da un periodo negativo. Ce la siamo meritata. Abbiamo fatto un grande primo tempo, potevamo fare altri gol. Abbiamo concesso poco alla Sampdoria che ci ha messo un po’ in difficoltà nel secondo tempo. Sono contento, torniamo a sorridere dopo tanto tempo. Dobbiamo essere squadra in ogni situazione, dobbiamo essere bravi in tutte le situazioni. La linea difensiva è stato il reparto forte della squadra, c’era Negri che ha giocato fuori ruolo, Merletti è rientrato dopo aver giocato poco nell’andata. Si sono comportati bene, faccio i complimenti anche agli attaccanti per la fase difensiva. Siamo giocatori usciti dal settore giovanile. Non possiamo rilassarci, andiamo a casa ma da lunedì ripartiamo più forti di prima per avere continuità”