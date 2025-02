Grande exploit del Milan Primavera: 0-3 in casa della Juventus

vedi letture

Federico Guidi, tecnico della Primavera del Milan, ha parlato così dopo la bella vittoria dei rossoneri per 3-0 in casa della Juventus: "Il calendario ha scherzato un po' con noi, nel senso che ci ha messo una dopo l'altra le formazioni che ci hanno battuto nel girone di andata. Mi riferisco al Lecce, al Bologna, alla Cremonese e alla Juventus.

Avere già sette punti in più rspetto al girone di andata vuol dire che la strada è quella giusta. Ma non abbiamo fatto ancora nulla, la strada è ancora lunga e come ripeto spesso questo gruppo ha ancora ampi e grandi margini di miglioramento".

IL TABELLINO

JUVENTUS-MILAN 0-3

JUVENTUS (4-3-3): Zelezny; Turco, Martinez, Verde, Pagnucco; Ngana (31'st Ripani), Mazur (15'st Pugno), Ventre (15'st Savio); Crapisto, Lopez (23'st Vacca), Finocchiaro (15'st Biliboc) . A disp.: Marcu, Boufandar, Sosna, Keutgen, Rizzo, Merola. All.: Magnanelli.

MILAN (4-3-3): Longoni; Magni, Duțu, Nissen, Perera; Victor (44'st Șiman), Ossola (33'st Parmiggiani), Sala; Liberali (40'st Mancioppi), Scotti (40'st Ibrahimović), Bonomi (1' st Perrucci). A disp.: Colzani, Bakoune, Skoczylas, Lamorte, Perina, Albè. All.: Guidi.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.

Gol: 23' rig. Bonomi (M), 2'st Sala (M), 22'st Victor (M).

Ammoniti: 30' Bonomi (M), 32' Nissen (M), 20'st Pagnucco (J), 29'st Savio (J), 45+3'st Perera (M).