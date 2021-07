Il Milan Primavera riapre i battenti: oggi il via alla nuova stagione

Come riportato da acmilan.com, comincerà oggi la stagione per il Milan Primavera di Federico Giunti. La squadra, dopo i primi test fisici e atletici che effettuerà a Milanello, dall'1 all'11 agosto sarà in ritiro a Chatillon, in Valle d'Aosta, dove - si legge sul sito ufficiale rossonero - proseguirà nella preparazione. In programma anche due amichevoli per iniziare a riprendere confidenza con il ritmo partita.