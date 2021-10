Non è partita affatto bene la stagione del Milan Primavera. La squadra di Federico Giunti non ha ancora ottenuto alcuna vittoria - Coppa Italia con il 6-0 al Como esclusa - nelle prime otto gare stagionali: sono arrivati, infatti, tre pareggi (2 in Primavera 1 e uno in Youth League contro l'Atletico Madrid) e ben 5 sconfitte.