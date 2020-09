Il Milan Primavera torna su Sportitalia, sabato alle 11.00 esordio contro il Cagliari

Torna il campionato Primavera 1 Tim e torna la grande copertura di Sportitalia per quella che è la vetrina più importante del calcio giovanile italiano. Un torneo che scatta in questo fine settimana con la prima giornata della stagione regolare, per concludersi in primavera con le fasi finali e l'assegnazione del titolo che nel 2019-2020 è stato conquistato dall'Atalanta.

Sportitalia si conferma la casa del calcio giovanile e anche quest'anno coprirà l'intero campionato Primavera 1 Tim con un eccezionale sforzo produttivo: 254 partite tutte in diretta per non perdersi nulla, le finali e le sfide più belle della Coppa Italia e la Supercoppa tra Atalanta e Fiorentina in programma al Gewiss Stadium di Bergamo.

La grande novità di questa stagione è che gli appassionati di calcio potranno seguire tutte le partite del Primavera 1 Tim non solo su Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) o su SI Solo Calcio, uno dei canali tematici del bouquet SI Smart, a disposizione per i possessori di un televisore HbbTv.

Tutta la programmazione relativa alla Primavera sarà fruibile anche attraverso la App Sportitalia, scaricabile gratuitamente con versioni disponibili per dispositivi IOS e Android e visibile anche attraverso Google Chromecast e Amazon Fire. Tutto in alta definizione e senza la necessità di alcun abbonamento. Il modo migliore per non perdersi davvero nemmeno un'istante della stagione. La App contiene un'ampia sezione on demand ed è fruibile anche dall’estero. Sportitalia vuole così rafforzare il legame con tanti italiani che vivono fuori dal nostro Paese.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 1° giornata della Primavera 1 Tim:

Fiorentina-Bologna – Venerdì 18 settembre 2020 in diretta dalle ore 15 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Ascoli-Roma – Venerdì 18 settembre 2020 in diretta dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi

Cagliari-Milan – Sabato 19 settembre 2020 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Torino-Lazio – Sabato 19 settembre 2020 in diretta dalle ore 11 su SI Solo Calcio

Telecronista Gabriele Schiavi

Inter-Sampdoria – Sabato 19 settembre 2020 in diretta dalle ore 13 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Ivan Fusto

Genoa-Spal – Sabato 19 settembre 2020 in diretta dalle ore 15 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Sassuolo-Empoli – Sabato 19 settembre 2020 in diretta dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Orazio Accomando

Atalanta-Juventus – Domenica 20 settembre 2020 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia