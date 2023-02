L'ex Milan Condello affossa il Milan Primavera: 3-0 secco del Frosinone ad Abate

MilanNews.it

Tutto facile oggi per il Frosinone Primavera contro il Milan di Ignazio Abate: 3-0 secco in Ciociaria, caratterizzato dalla doppietta e dal rigore procurato dall'ex Simone Condello, esterno prodotto del settore giovanile rossonero e passato in estate al Frosinone; El Hilali e compagni, disattenti e passivi nel primo tempo, hanno provato a metà ripresa a impensierire i laziali, senza però riuscire a riaprirla. Il Milan continua a non vincere (ora sono 8 le partite senza vittoria) e scende pericolosamente in classifica ai margini della zona playout.