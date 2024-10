La Primavera, Guidi: "Prestazione positiva nonostante la sconfitta. Adesso penseremo a come migliorare alcune cose"

Sconfitta nella seconda giornata di Youth League per il Milan Primavera. I rossoneri perdono 3-1 contro il Bayer Leverkusen una partita che la squadra di Guidi avrebbe quantomento meritato di pareggiare. Intervenuto nell'immediato post partita, questo il commento del tecnico dei giovani rossonero, Federico Guidi.

Una buona prestazione della squadra

"Sì assolutamente, abbiamo giocato una partita estramamente positiva, è stato un peccato non aver vinto la partita perchè sul piano delle occasioni create i ragazzi avrebbero meritato di più".

Leverkusen squadra di qualità

"Contro di noi abbiamo visto un Bayer di grande qualità, sono stati bravi a punirci nelle occasioni che purtroppo abbiamo concesso. Al di là del risultato, la prestazione del Milan mi è piaciuta. Adesso dobbiamo continuare a migliorare per trasformare in futuro queste prestazioni in delle vittorie".