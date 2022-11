La tripletta di Lazetic rilancia il Milan Primavera in campionato: 4-0 all'Atalanta

Con una tripletta super di Marko Lazetic e la rete di Gabriele Alesi, il Milan Primavera schianta per 4-0 l'Atalanta nella sfida valida per l'11esima giornata del campionato di Primavera 1. La partita non è stata di fatto mai in discussione, con i ragazzi di Abate che hanno fatto valere una superiorità tecnica e fisica evidente soprattutto nell'attaccante serbo, assolutamente dominante in ogni azione; da sottolineare la prestazione superba del classe 2006 Scotti, bravissimo a non far rimpiangere l'infortunato Chaka Traorè.