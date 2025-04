LE PAGELLE - Dutu un colosso, così come Comotto. Delude Liberali

vedi letture

Queste le pagelle di Milan-Monza 1-1, partita valida per la 33esima giornata del campionato di Primavera 1:

LONGONI 6: impotente sul grande gol di Berretta, anche oggi il portiere rossonero ha offerto una grande prestazione che ha dato sicurezza a tutto il reparto.

BAKOUNE 6: partita sufficiente fino al momento della sfortunata sostituzione a causa dell'infortunio alla spalla (Dal 41' PERERA 6: non soffre quasi mai le avanzate avversarie e si propone con la giusta frequenza in avanti).

PALOSCHI 6: resta una certezza lì dietro al fianco di Dutu.

DUTU 7: ha giganteggiato per tutto l'arco della partita, non tirandosi mai indietro nei duelli con gli avversari.

MAGNI 6: che sia destra o che sia sinistra la diffierenza è poca. Il 98 rossonero non si è infatti mai risparmiato, soprattutto in fase offensiva.

COMOTTO 6.5: un vero e proprio mastino del centrocampo. Con lui nessun avversario potrà mai avere vita facile.

SALA 6: atletismo e sostanza, questo è quello che è stato in grado di dare il numero 8 quest'oggi.

HODZIC 6: quest'oggi più di altri è riuscito a dettare i tempi di gioco della sua squadra da playmaker.

OSSOLA 6: quel giallo ad inizio partita ne avrebbe potuto condizionare la prestazione, ma in un ruolo quasi inedito per lui, il 25 rossonero è riuscito a portare a termine il compito che gli è stato assegnato dal mister (59' LIBERALI 5.5: poco lucido, soprattutto nelle scelte. Ci si aspettava molto di più da lui).

SCOTTI 6: si muove e svaria su tutto il fronte d'attacco, ma non riesce a trovare il tempo ed i modi giusti per impensierire gli avversari. Sfortunato in occasione del palo colpito in pieno recupero del secondo tempo.

PERRUCCI 6.5: glaciale dal dischetto ma non solo. Nel complesso la sua è stata una prestazione di livello.